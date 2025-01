Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag kaum verändert

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,56 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 28,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,28 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,60 EUR. Bisher wurden heute 483.734 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 18,80 Prozent wieder erreichen. Bei 23,74 EUR fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,88 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

