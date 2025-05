Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 29,36 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 29,36 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,42 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,28 EUR. Zuletzt wechselten 124.910 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 18,15 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,23 EUR an.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 2,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 31.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

