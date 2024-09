Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 31,99 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 32,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.053 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 33,66 EUR markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Vonovia will eine noch engere Bindung zur Tochter Deutsche Wohnen - Deutsche Wohnen-Aktie springt hoch