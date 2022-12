Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag im Minus

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 21,09 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.190 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 48,93 EUR erreichte der Titel am 28.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,90 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,59 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,48 Prozent.

Im Jahr 2018 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Deutsche Wohnen-, Vonovia-, LEG-Aktie und Co.: Immobilien-Aktien von Zinssorgen belastet

Vonovia-Aktie fester: Clara Streit wird neue Vonovia-Aufsichtsratschefin

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE