Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,50 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423.317 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,05 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (23,74 EUR). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 20,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,83 EUR.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.03.2026 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

