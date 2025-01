Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 28,41 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 28,41 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 28,38 EUR. Bei 28,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.288 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 19,43 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,44 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,83 EUR.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

