Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 26,40 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.586.660 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 12,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,91 EUR am 29.06.2023. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 56,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,86 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

