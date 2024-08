Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Donnerstagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,95 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,09 EUR. Mit einem Wert von 29,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 625.891 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 0,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,55 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

