Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Donnerstagmittag ein

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 22,51 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 22,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 932.405 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2022 erreicht. Abschläge von 0,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,25 EUR.

Am 03.08.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 04.11.2022 erwartet. Am 08.11.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

