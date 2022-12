Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Abschlägen

Um 04:22 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 21,54 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,46 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,50 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.011.713 Aktien.

Am 28.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 55,98 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,59 EUR ab. Mit Abgaben von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE