Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 30,66 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 30,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,80 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,43 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 612.082 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei einem Wert von 19,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,32 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,95 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

