Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 27,83 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 27,83 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,74 EUR. Mit einem Wert von 28,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.173.504 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,83 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 5 Jahren gekostet

Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester