Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 31,32 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 31,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,35 EUR. Bei 30,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 468.309 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,33 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,86 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 57,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,32 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,87 EUR je Aktie.

