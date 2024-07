Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Donnerstagnachmittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,95 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,7 Prozent auf 27,95 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,47 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 773.661 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,19 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 31,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 31,44 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter