Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 27,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,8 Prozent auf 27,66 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.420 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,44 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

