Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 28,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,14 EUR. Bisher wurden heute 15.161 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,21 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2023 auf bis zu 19,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,48 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,44 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

