Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag gesucht

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 28,49 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 28,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,81 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 772.896 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 19,09 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein