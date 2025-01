Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 28,44 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 28,44 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,82 EUR an. Mit einem Wert von 27,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.404.428 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 16,18 Prozent niedriger. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 16,53 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

