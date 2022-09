Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 21,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,98 EUR. Bei 21,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.450.052 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2021 auf bis zu 50,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 20,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,29 Prozent.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,25 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 03.08.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 04.11.2022 vorlegen. Am 08.11.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE