Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,76 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 28,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,25 EUR. Zuletzt wechselten 609.699 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia- und Deutsche Wohnen-Aktie in Grün: Vonovia-Aktionäre stimmen Übernahme von Deutsche Wohnen zu

Handel in Frankfurt: DAX fällt

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus