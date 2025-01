Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 28,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,1 Prozent auf 28,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 257.212 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,74 EUR fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,22 Prozent.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,19 Prozent auf 1,72 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Schwacher Handel: LUS-DAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Vonovia- und Deutsche Wohnen-Aktie in Grün: Vonovia-Aktionäre stimmen Übernahme von Deutsche Wohnen zu