Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 26,27 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,06 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 154.128 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2021 bei 52,47 EUR. Mit einem Zuwachs von 49,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,06 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 0,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,02 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

