Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Mittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 31,34 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,34 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 342.357 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 31,78 EUR erreichte der Titel am 27.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,27 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,95 EUR je Aktie.

