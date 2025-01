Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 29,43 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:52 Uhr 3,4 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,50 EUR aus. Bei 28,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.396.182 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 23,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 19.03.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

