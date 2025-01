Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 29,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,77 EUR. Bei 29,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.216.744 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,78 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

