Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Freitagvormittag tiefer

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 29,31 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 29,31 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.232 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 15,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,74 EUR am 15.03.2024. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,83 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich

DAX aktuell: DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain