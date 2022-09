Apple-Aktie vorbörslich freundlich: JPMorgan hält an "Overweight"-Rating für Apple fest

Kommunikation im Notfall

Knapp zwei Wochen bevor Apple am morgigen Mittwoch wohl die neueste iPhone-Generation präsentieren wird, kündigte Starlink eine Kooperation mit T-Mobile an, im Rahmen derer man Kunden schnelles Internet auch außerhalb des Mobilfunknetzes anbieten wolle. Laut Analyst Ming-Chi Kuo arbeitet der iKonzern aber ebenfalls an Satellitenverbindungen - und könnte das Feature bereits morgen ankündigen.