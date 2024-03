Vor Zahlenvorlage

Die Hoffnung auf weitere Sparmaßnahmen hat die Aktien der Deutschen Bank am Dienstag mit 13,69 Euro auf einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren getrieben.

Im laufenden Jahr lagen sie damit 10 Prozent vorn und haben auch den europäischen Bankensektor mit seinem Plus von 7 Prozent abgehängt. In etwa 7 Prozent haben 2024 bisher auch die Aktien der Commerzbank gewonnen.

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing untermauerte am Dienstag auf einer Investorenkonferenz nicht nur bisherige Sparversprechen, sondern stellte auch weitere Einschnitte in Aussicht. Damit traf er den Nerv der Anleger. UBS-Experte Mate Nemes hatte erst jüngst konstante Fortschritte in der Kostenkontrolle als entscheidenden Punkt der Anlagestory hervorgehoben.

Die Deutsche Bank legt am Donnerstag endgültige Geschäftszahlen für 2023 vor. Auf die Eckdaten hatten die Anleger Anfang Februar positiv reagiert, zwischenzeitlich dann aber noch einmal Kursgewinne mitgenommen.

Deutsche Bank will ihre Kosten stärker senken

Die Deutsche Bank will ihre Kosten zusätzlich zum jüngsten Stellenabbau weiter senken. Im ersten Quartal hätten sich die Kosten der Bank auf fünf Milliarden Euro belaufen, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Dienstag auf einer Investorenkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. Dem Manager zufolge arbeitet die Deutsche Bank an weiteren Maßnahmen zur Kostensenkung. Erst im Februar hatte Sewing die Streichung von 3500 Jobs bis Ende 2025 angekündigt. Darin enthalten sind 800 Stellen, deren Wegfall die Bank bereits vor knapp einem Jahr angekündigt hatte. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Dienstag mit einem Kurssprung belohnt.

Die Deutsche-Bank-Aktie legte nach Sewings Aussagen um die Mittagszeit zeitweise um gut fünf Prozent zu. Zuletzt lag sie noch mit vier Prozent auf 13,53 Euro im Plus und war damit Teil der Spitzengruppe im Dax (DAX 40). Schon am Montag war ihr Kurs auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren geklettert.

Unterdessen erwartet Sewing eher etwas höhere Belastungen durch drohende Kreditausfälle. Die Risikovorsorge könnte in diesem Jahr das obere Ende der erwarteten Spanne erreichen, erklärte der Manager. Die Bank hatte zuletzt mit Rückstellungen zwischen 0,25 und 0,3 Prozent ihres gesamten Kreditbestandes gerechnet.

Die Risikovorsorge für Gewerbeimmobilien dürfte bei der Deutschen Bank etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleiben, sagte Sewing nun. Zuletzt hatten die Gewerbeimmobilien-Finanzierer Aareal Bank und pbb viele Millionen zurückgelegt, weil von ihnen finanzierte Gewerbeimmobilien in den USA stark an Wert verloren haben.

