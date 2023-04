BASF-Aktie dreht ins Plus: BASF macht mehr Gewinn als erwartet

Aktien in diesem Artikel BASF 49,31 EUR

Beim Ludwigshafener Chemieriesen BASF ist das erste Quartal des Jahres deutlich besser gelaufen als gedacht.

Zwar gingen operativer Gewinn und Umsatz zu Jahresbeginn deutlich zurück, mit dem Ergebnis überraschte BASF aber die Analysten, die mit einem stärkeren Rückgang gerechnet hatten. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Sondereinflüssen (Ebit) sank um fast ein Drittel auf 1,93 (2022: 2,82) Milliarden Euro, wie BASF am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten aber im Schnitt nur mit 1,6 Milliarden gerechnet. Vor allem das Geschäft mit der Schädlingsbekämpfung (Agricultural Solutions) sei deutlich besser ausgefallen als erwartet, wogegen BASF mit Inhaltsstoffen für Lebensmittel und Waschmittel (Nutrition & Care) deutlich schwächer abschnitt als gedacht.

Der Umsatz ging um 13 Prozent auf 19,99 Milliarden Euro zurück und lag damit deutlich unter den Analystenprognosen. Unter dem Strich schnellte der Gewinn um 28 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro, das war fast eine halbe Milliarde mehr als die Experten BASF zugetraut hatten. Vor einem Jahr hatte der Rückzug von Wintershall DEA aus Russland unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges zu Abschreibungen auf die Beteiligung an dem Öl- und Gasförderer geführt. Wintershall DEA war zusammen mit der russischen Gazprom an drei Erdgas-Förderprojekten in Sibirien beteiligt, wurde aber im Januar faktisch enteignet. BASF hält 72,7 Prozent an Wintershall DEA, will sich aber von der Beteiligung trennen.

Die glimpflicheren Gewinneinbußen zu Jahresbeginn stimmten auch die BASF-Aktionäre zuversichtlich. Die Aktie drehte nach der Mitteilung ins Plus. Ende Februar hatte Vorstandschef Martin Brudermüller vor einem schwachen ersten Halbjahr gewarnt. Dem Konzern, Deutschlands größtem industriellen Gasverbraucher, machen die hohen Energiekosten zu schaffen. Für das Gesamtjahr rechnet BASF bisher mit einem Ebit vor Sondereinflüssen von nur noch 4,8 bis 5,4 (2022: 6,9) Milliarden Euro. Der Umsatz soll auf 84 bis 87 (87,3) Milliarden sinken.

So reagiert die BASF-Aktie

Die Aktien von BASF haben am Mittwoch via XETRA mit heftigen Kursausschlägen auf durchwachsene Eckdaten für das erste Quartal reagiert. Die BASF-Aktie sank via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 49,06 Euro. zum Handelsschluss ging es jedoch 0,64 Prozent auf 49,43 Euro aufwärts.

Der Chemiekonzern hatte in den ersten drei Monaten des Jahres einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet - der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) ging indes nicht so stark zurück wie befürchtet. Die Zahlen lassen laut Marktexperte Andreas Lipkow "sowohl sehr gut die Effekte der Inflationsdynamik aus den letzten Handelsmonaten ablesen als auch die konjunkturelle Abkühlung und Zurückhaltung der Kunden".

München (Reuters) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

