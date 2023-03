BASF-Aktie verliert: BASF baut neue Anlagen für Duft- und Aromastoffe

Aktien in diesem Artikel BASF 48,21 EUR

Am Verbundstandort Zhanjiang in Südchina soll eine neue World-Scale-Anlage für Citral entstehen, am Stammsitz des Konzerns in Ludwigshafen sind neue Anlagen für Menthol und Linalool geplant, wie der Chemieriese mitteilte. Voraussichtlich 2026 sollen die Anlagen in Betrieb gehen. Angaben zum Investitionsvolumen machte BASF nicht.

"Durch den Ausbau unseres globalen Produktionsnetzwerks stärken wir weiter die Versorgungssicherheit", sagte der Leiter des Bereichs BASF Aroma Ingredients, Thilo Bischoff. Mit der neuen Anlage in China steigert BASF seine Citral-Jahreskapazität auf 118.000 Tonnen. In Zhanjiang baut BASF seit gut drei Jahren einen komplett neuen Verbundstandort auf. Bis 2030 sollen in der Hafenstadt insgesamt 10 Milliarden Euro investiert werden.

Die BASF-Aktie verliert im XETRA Handel zeitweise 0,12 Prozent auf 48,20 Euro.

