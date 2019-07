CANCOM-Aktie zieht zweistellig an: CANCOM wächst kräftig - Analysten positiv gestimmt

Der Umsatz sei nach ersten Berechnung von April bis Juni im Vorjahresvergleich um gut 40 Prozent auf knapp 422 Millionen Euro gestiegen, teilte Der im SDAX -Konzern am Donnerstagabend in München mit. Aus eigener Kraft sei der Anbieter von IT-Infrastruktur und IT-Lösungen um fast ein Drittel gewachsen.

Dies zeigt den Analysten zufolge, dass sich die Investitionen des Managements in die Cloud auszahle und das Unternehmen das richtige Produkt habe, um von der hochdynamischen Nachfrage nach Hybrid-Cloud-Lösungen zu profitieren. Das Unternehmen sollte bereits im dritten Quartal eine starke Dynamik aufweisen. Denn dann kämen unter anderem mehrere große Cloud-Kunden hinzu. Zudem sollte CANCOM von dem zuletzt starken Auftragseingang Umsätze generieren.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag im zweiten Quartal bei 28,5 Millionen Euro und damit um 29 Prozent über dem Vorjahreswert. CANCOM legt am 14. August die vollständige Quartalsbilanz vor.

Die zunehmende Digitalisierung der Unternehmen bleibt der Wachstumsmotor für CANCOM. Dem Anbieter von IT-Infrastruktur und IT-Lösungen spielt die Umstellung der Firmen auf vernetzes- und internetbasiertes Arbeiten in die Karten. CANCOM berät sie bei der Umsetzung und betreibt die IT-Systeme. Wichtiger Umsatztreiber sind Cloud-Lösungen, für die der IT-Dienstleister im Gegensatz zum projektbasierten Geschäft Mehrjahres-Serviceverträge mit Kunden abschließt./mne/kro/jha/

CANCOM-Aktie im Aufwind

Die Quartalszahlen von CANCOM haben die Anleger am Freitag begeistert und den Aktien ein Rekordhoch beschert. Letztlich gewannen die Papiere des auf Mietsoftware aus der Cloud spezialisierten Unternehmens 12,20 Prozent auf 53,90 Euro. Am Nachmittag hatten die SDAX-Titel mit 55,40 Euro einen historischen Höchststand erreicht. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn damit auf satte 87 Prozent.

Die Bechtle-Aktien zogen den CANCOM-Papieren am Freitag hinterher. Die Titel des IT-Dienstleisters gewannen zuletzt 4 Prozent auf 104,70 Euro. CANCOM beschleunigte das Wachstum im zweiten Quartal auf gut 40 Prozent. Aus eigener Kraft wuchs der Cloud-Anbieter um fast ein Drittel. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um fast 30 Prozent zu.

Analyst Tim Wunderlich von der Bank Hauck & Aufhäuser sprach in einer ersten Reaktion von exzellenten Zahlen. So habe der Umsatz seine Prognose eines Anstiegs von 25 Prozent deutlich überboten. Dies zeige, dass sich die Investitionen des Managements in das Cloud-Geschäft auszahlten.

Zudem sei die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im laufenden dritten Quartal dank des anhaltend hohen Auftragseingangs sehr gut. Insofern könnten die Anleger auch weiterhin mit einer starken Geschäftsdynamik rechnen. Ferner bleibe die Bewertung der Aktien höchst attraktiv, schrieb der Experte und bestätigte seine Kaufempfehlung.

Andreas Wolf vom Analysehaus Warburg Research verwies darauf, dass das starke Umsatzplus von Hardware-Verkäufen angetrieben worden sei. Er geht jedoch davon aus, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte normalisieren wird. Wolf erhöhte das Kursziel von 47 auf 53 Euro und beließ seine Einstufung auf "Buy".

