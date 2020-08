Dow Jones tendiert seitwärts

Der Dow Jones startete quasi unverändert bei 26.664,61 Zählern in den Tag und folgt dieser Tendenz auch weiterhin. Aktuell gibt er minimale 0,1 Prozent auf 26,639.05 Punkte ab.

Nach neuen Rekordhochs an der technologielastigen NASDAQ-Börse zum Wochenstart geht es am Dienstag zum Handelsstart an den US-Aktienmärkten ruhiger zu. Impulse könnten die Auftragseingänge für die US-Industrie im Juni geben, die im frühen Handel bekannt gegeben werden.

Fast zwei Drittel der US-Unternehmen haben bereits ihre Zahlen vorgelegt und die Mehrheit positiv überrascht. Die NASDAQ-Indizes eilen zudem bereits seit Juli inmitten und auch trotz der Corona-Krise wieder von Rekord zu Rekord, doch insbesondere Einzelwerte - allen voran Apple und Microsoft - treiben an. Das jedoch sollte vorsichtig stimmen und sei kein gutes Zeichen, schreibt die US-Finanzzeitung "Barron's". Märkte, die von einigen gut laufenden Aktien angetrieben werden, seien historisch betrachtet "keine gesunden Märkte".

Erst am Vortag wieder hatten die Papiere des iPhone-Herstellers und des Software-Giganten neue Höhen erklommen. Microsoft dürften weiter wegen Tiktok im Blick stehen, nachdem US-Präsident Donald Trump gefordert hatte, dass die US-Regierung bei einer möglichen Übernahme des Nordamerika-Geschäfts der chinesischen Video-App Tiktok durch Microsoft mitverdienen müsse.

Redaktion finanzen.net/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com