Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die FUCHS SE-Aktie

Insider Portfolio

Ein Insider nimmt sich die FUCHS SE-Aktie vor.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 08.08.2024 bei FUCHS SE. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 09.08.2024. Vorstand Fuchs, Stefan griff am 08.08.2024 bei FUCHS SE-Aktien zu. 666 FUCHS SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 31,20 EUR gekauft. Mit einem Kurs von 31,25 EUR zeigte sich die FUCHS SE-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die FUCHS SE-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,50 Prozent auf 31,55 EUR zu. In der Summe wechselten via FSE 2 FUCHS SE-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von FUCHS SE beträgt unterdessen 4,60 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 65.620.448 Papiere.

Fuchs, Stefan führte zuvor am 08.08.2024 das letzte Eigengeschäft durch. Fuchs, Stefan hatte sein Portfolio um 1.760 Anteile zu jeweils 31,23 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net