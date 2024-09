Vorstand investiert in EVOTEC SE-Aktien - die Kursreaktion

Aktiendeal

Anleger sollten EVOTEC SE nach einem Insidertrade im Blick behalten.

EVOTEC SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 13.09.2024. Der Aktien-Deal wurde am 13.09.2024 bekannt gemacht. Im Portfolio von EVOTEC SE-Vorstand Wojczewski, Dr. Christian kam es am 13.09.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 9.998 Aktien zu jeweils 6,11 EUR hinzu. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 3,10 Prozent auf 6,28 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. EVOTEC SE wird derzeit am Markt mit 1,07 Mrd. Euro bewertet. An der Börse befinden sich momentan 177.303.088 Aktien im Streubesitz.

Vor dem Dalbiez, Aurélie-Trade wurde die letzte Transaktion am 05.09.2024 verzeichnet. Für jeweils 6,03 EUR baute Vorstand, Dalbiez, Aurélie, das eigene Depot um 3.516 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net