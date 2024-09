Vorstand investiert in Smartbroker-Aktien - die Kursreaktion

Öffentliche Bekanntgabe

Wie sich die Smartbroker-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Bei Smartbroker kam es am 17.09.2024 zu einem Insidertrade. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.09.2024 ein. Kolbinger, André, Vorstand, baute das eigene Depot am 17.09.2024 um Smartbroker-Anteile aus. Kolbinger, André erwarb 9.997 Aktien zu einem Kurs von je 6,60 EUR. Bei der Smartbroker-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 6,36 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Smartbroker-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 11,30 Prozent auf 7,08 EUR. Im FSE-Handel wechselten 307 Smartbroker-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von Smartbroker beziffert sich unterdessen auf 110,09 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 16.781.300 Papiere.

Zuvor handelte Kolbinger, André am 12.09.2024 mit Smartbroker-Anteilen. Kolbinger, André erhöhte sein Engagement um 10.000 Smartbroker-Papiere zu jeweils 6,14 EUR.

Redaktion finanzen.net