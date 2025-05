Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 70,40 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 70,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 70,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.854 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach oben. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 74,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

