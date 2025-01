Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,45 EUR an der Tafel.

Die Vossloh-Aktie zeigte sich um 11:39 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 41,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 41,30 EUR. Bei 41,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.426 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 39,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 4,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 298,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent verringert.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

