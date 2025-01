Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag gefragt

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:47 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 41,00 EUR zu. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.823 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 51,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,37 Prozent hinzugewinnen. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 58,25 EUR angegeben.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR im Vergleich zu 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

