Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:02 Uhr bei der Vossloh-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 42,55 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,25 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,55 EUR. Bisher wurden heute 961 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 21,66 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 39,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 6,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 31.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 298,70 Mio. EUR, gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,18 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Analysten sehen bei Vossloh-Aktie Potenzial

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

XETRA-Handel So performt der SDAX am Dienstagnachmittag