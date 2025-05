Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 72,00 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 72,00 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,40 EUR zu. Bei 72,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.069 Stück gehandelt.

Am 20.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,56 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 78,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251,10 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,88 EUR je Aktie belaufen.

