Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Vossloh legte um 11:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 42,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 42,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,30 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.707 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,40 EUR) erklomm das Papier am 29.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,66 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 6,10 Prozent sinken.

Nach 1,05 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 31.10.2024 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 298,70 Mio. EUR – eine Minderung von 8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 325,30 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

