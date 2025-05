Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit roter Tendenz

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 71,40 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 71,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 71,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.297 Vossloh-Aktien.

Am 20.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 EUR aus.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Vossloh die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

