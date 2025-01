Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 46,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 46,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 47,55 EUR. Bei 45,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 38.330 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 26.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 31.10.2024. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 298,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge