Video: Mehr Gehalt - so bekommen Sie mehr Netto vom Brutto

VwL und Co.

Mehr Gehalt wünschen wir uns sicherlich alle. Doch eine Gehaltserhöhung ist nicht unbedingt der richtige Weg, um am Ende mehr vom Einkommen zu haben. Felix Kästner gibt Ihnen in diesem Video Tipps, wie Sie das Optimum aus Ihren beruflichen Einnahmen herausholen.

Wussten Sie, dass ein höherer Bruttolohn Ihren Arbeitgeber unverhältnismäßig mehr belastet, als Sie am Ende dabei rausbekommen? Eine Lohnerhöhung um brutto 100 Euro kostet Ihren Chef beispielsweise 120 Euro. Daher wird bei Gehaltserhöhungen auch immer so zäh verhandelt. Aber es gibt Möglichkeiten, wie Sie mehr für Ihre Arbeit erhalten, ohne dass es für den Chef allzu teuer wird. Mehr dazu in diesem Ratgeber-Video

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Mehr Anlage- und Spartipps erhalten Sie im Ratgeber-Bereich!