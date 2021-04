Berenberg startet Deliveroo mit 'Hold' - Deliveroo-Aktie schwächer

Aktien in diesem Artikel

Deliveroo -Aktien notieren am Donnerstag in London 0,57 Prozent im Minus bei 2,84 GBP.

Der Essenslieferdienst verfüge über gute Wachstumsaussichten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet, Delivery Hero biete aber die größeren Chancen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Deliveroo