WACKER CHEMIE Aktie News: Anleger setzen WACKER CHEMIE am Nachmittag unter Druck

WACKER CHEMIE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WACKER CHEMIE. Die WACKER CHEMIE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 64,28 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die WACKER CHEMIE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 64,28 EUR ab. Im Tief verlor die WACKER CHEMIE-Aktie bis auf 62,90 EUR. Bei 64,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 233.299 WACKER CHEMIE-Aktien.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,70 EUR an. Derzeit notiert die WACKER CHEMIE-Aktie damit 44,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 62,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an WACKER CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,14 EUR an.

WACKER CHEMIE veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WACKER CHEMIE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

WACKER CHEMIE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte WACKER CHEMIE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,34 EUR je Aktie in den WACKER CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WACKER CHEMIE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr gekostet