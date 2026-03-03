DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.331 +6,2%Euro1,1687 ±-0,0%Öl77,90 +7,4%Gold5.323 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Gefahr für Angriff auf Nato-Land besteht

02.03.26 23:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf einen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern hält Bundesaußenminister Johann Wadephul einen Angriff auf ein Nato-Land für möglich. "Ja, diese Gefahr besteht, das kann man nicht von der Hand weisen", sagte der CDU-Politiker im ZDF-"heute-journal" auf die Frage, ob im Zuge des Iran-Kriegs nun auch Nato-Länder angegriffen werden könnten.

Wer­bung

In der Nacht zum Montag war der auf Zypern gelegene britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri mit einer Drohne vom iranischen Bautyp "Shahed" angegriffen worden. Am Nachmittag wurden dann nach Regierungsangaben zwei weitere unbemannte Luftfahrzeuge abgefangen. Zypern ist Mitglied der Europäischen Union, aber nicht der Nato.

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Auch Deutschland hat sich "militärische Defensivmaßnahmen" vorbehalten. Wadephul hatte gesagt, dass er darunter versteht, dass "Bundeswehrsoldaten, wenn sie angegriffen werden würden, sich defensiv verteidigen würden", wie er im Deutschlandfunk sagte.

Wadephul stellte nun auch im ZDF klar, dass sich Deutschland in keiner Weise an einer Auseinandersetzung beteiligen werde. "Wir stellen auch keine militärischen Fazilitäten dafür zur Verfügung." Es müsse weiterhin angestrebt werden, den Konflikt mit dem Iran auf dem Verhandlungsweg beizulegen./rew/DP/jha