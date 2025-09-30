DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,79 +0,1%Gold3.803 +1,1%
Wadephul reist nach Polen - Moskaus Provokationen im Zentrum

29.09.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender russischer Provokationen und Verletzungen des Nato-Luftraums reist Außenminister Johann Wadephul an diesem Montag nach Polen. In der Hauptstadt Warschau will der CDU-Politiker zunächst zu Beratungen mit seinen Kollegen Jean-Noël Barrot (Frankreich) und Radoslaw Sikorski (Polen) im sogenannten Weimarer-Dreieck-Format zusammenkommen. Im Anschluss soll auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha zu der Runde stoßen.

Bei den Gesprächen soll es nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin auch um die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine gehen. Danach will Wadephul bei einem Sicherheitsforum eine Rede zur europäischen Sicherheit und Abschreckungsfähigkeit halten.

Vorfälle über Polen - Drohnen abgeschossen

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war vor zweieinhalb Wochen eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. US-Präsident Donald Trump hatte am Rande der UN-Vollversammlung Anfang vergangener Woche den Abschuss russischer Flugzeuge befürwortet, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von Nato-Staaten eindringen sollten./bk/DP/he