Software-Aktie springt an: Software AG bucht unerwartet viel Neugeschäft - Umsatz und Ergebnis unter Druck

Insgesamt legte der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 Prozent zu, wie der MDAX -Konzern am Mittwoch Darmstadt mitteilte. Das war deutlich mehr, als Analysten zuvor geschätzt haben. Alle Sparten konnten mehr Neugeschäft an Land ziehen als gedacht. Die Jahresprognose, die sich maßgeblich nicht auf den Umsatz, sondern auf die Bestellungen stützt, behält das Unternehmen bei - auch wegen neuer Risiken in der Pandemie, wie es hieß.

Beim abgerechneten Geschäft sah die Bilanz weit weniger dynamisch aus. Der Umsatz ging insgesamt um drei Prozent auf knapp 205 Millionen Euro zurück. Das lag im Rahmen der Erwartungen, das neu aufgebaute Zukunftsgeschäft mit der Cloud und der Vernetzung von Maschinen (IoT) enttäuschte aber.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sackte um 26 Prozent auf 41,4 Millionen Euro ab. Die Software AG baut derzeit ihr Erlösmodell auf Abonnements um, weswegen die operative Marge wie erwartet unter Druck kommt. Im zweiten Quartal lag sie mit 20,2 Prozent zwar 6,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, aber etwas besser als am Markt erwartet. Unter dem Strich fiel der Gewinn um gut ein Drittel auf 21,7 Millionen Euro.

Software-Aktie einen Blick wert

Die Aktien der Darmstädter Software AG sind am Mittwoch nach Quartalszahlen einen Blick wert. Am Morgen legt die Software-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 6,57 Prozent auf 40,24 Euro zu. Händlern zufolge übertraf das MDAX-Unternehmen mit seinem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) sogar die höchste Analystenschätzung. Allerdings haben sich die Papiere von seit dem Corona-Tief im März bereits mehr als vollständig erholt und waren erst am Montag vor einer Woche auf den höchsten Stand seit November 2018 geklettert.

Goldman belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit ihrem Neugeschäft hätten die Darmstädter die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der unveränderte Ausblick erscheine konservativ.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020

