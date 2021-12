Aurubis-Aktie etwas tiefer: 20.000 Haushalte erhalten ab 2024 Industriewärme von Aurubis

Das teilten Europas größte Kupferhütte Aurubis und der Versorger Hamburg Wärme am Freitag nach der Unterzeichnung eines langfristigen Wärmeliefervertrags mit. Durch die Nutzung der Abwärme könnten fossile Brennstoffe wie Kohle zur Wärmeerzeugung ersetzt werden. Das ermögliche es, jährlich bis zu 100.000 Tonnen klimaschädliches CO2 einzusparen. Die angestrebte Wärmelieferung stellt demnach die größte Nutzung von industrieller Wärme in Deutschland dar.

Hamburg hat das Ziel, bis 2030 keine Kohle mehr für die Fernwärme zu verfeuern. Dafür braucht es aber Alternativen. Erst am Mittwoch hatte Hamburg Wärme vorgestellt, wie die Abwärme der Müllverbrennungsanlage an der Borsigstraße besser für das Fernwärmenetz genutzt werden soll. Im September hatten zudem in Wedel (Kreis Pinneberg) die Arbeiten an einer der deutschlandweit größten Power-to-Heat-Anlagen begonnen. Dort soll künftig Windstrom in Wärme umgewandelt werden.

Für Aurubis-Titel geht es via XETRA zeitweise um 0,24 Prozent nach unten auf 84,66 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

